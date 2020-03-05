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Лидер Сити может пропустить манчестерское дерби с Юнайтед из-за травмы

Англия
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Речь о Кевине Де Брюйне

Лидер Сити может пропустить манчестерское дерби с Юнайтед из-за травмы
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Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может пропустить матч 29-го тура Английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы спины. Об этом заявил менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола после матча 1/8 Кубка Англии с "Шеффилд Уэнсдей" (1:0). Цитирует испанца Goal.com.

"На тренировке Кевин неудачно упал, у него начались проблемы со спиной и плечом. Мы не знаем, на какой срок он выбыл, но надеемся, что он пропустит не слишком много матчей".

Поединок между "Юнайтед" и "Сити" состоится на стадионе "Олд Траффорд" в воскресенье, 8 марта. В текущем сезоне 28-летний Кевин сыграл в 35 матчах за "небесно-голубых" во всех турнирах (9 забитых голов и 20 результативных передач).

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В статье: Хосеп Гвардиола АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кевин Де Брюйне
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