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Крул сделал шпаргалку на серию пенальти с Тоттенхэмом… на бутылке с водой – и отбил 2 удара
Тим, ты крутой!
"Тоттенхэм" уступил "Норвичу" в серии пенальти в рамках 1/8 Кубка Англии. Команды не выявили сильнейшего за основное и дополнительное время, после чего приступили к 11-метровым ударам.
Шесть лет назад на ЧМ-2014 голландский вратарь Тим Крул вышел на серию пенальти в ¼ финала турнира со сборной Коста-Рики – Нидерланды прошли в полуфинал благодаря двум отбитым пенальти голкипера.
Вчера Крул протащил "Норвич" в четвертьфинал самого старого соревнования футбольной Англии, тоже взяв два одиннадцатиметровых выстрела, но на этот раз у Тима была подсказка – на бутылке с водой он написал фамилии игроков "шпор" и углы, в которые они бьют. Подготовка высшего уровня!
Tim Krul wrote where the penalty takers were shooting vs Tottenham:— LankyBoi (@LankyB0i) March 4, 2020
«Dier - R
Lamela - L
Lo Celso - L
Parott - R
Gedson - Stand»#TOTNOR #FACUP pic.twitter.com/K9LyrA8VMx
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