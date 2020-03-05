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Крул сделал шпаргалку на серию пенальти с Тоттенхэмом… на бутылке с водой – и отбил 2 удара

Англия
(2 голосов)

Тим, ты крутой!

Крул сделал шпаргалку на серию пенальти с Тоттенхэмом… на бутылке с водой – и отбил 2 удара
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"Тоттенхэм" уступил "Норвичу" в серии пенальти в рамках 1/8 Кубка Англии. Команды не выявили сильнейшего за основное и дополнительное время, после чего приступили к 11-метровым ударам.

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Шесть лет назад на ЧМ-2014 голландский вратарь Тим Крул вышел на серию пенальти в ¼ финала турнира со сборной Коста-Рики – Нидерланды прошли в полуфинал благодаря двум отбитым пенальти голкипера.

Вчера Крул протащил "Норвич" в четвертьфинал самого старого соревнования футбольной Англии, тоже взяв два одиннадцатиметровых выстрела, но на этот раз у Тима была подсказка – на бутылке с водой он написал фамилии игроков "шпор" и углы, в которые они бьют. Подготовка высшего уровня!

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В статье: Тим Крул Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Норвич Сити
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