  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полузащитник Арсенала, скорее всего, вылетел до конца сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Арсенала, скорее всего, вылетел до конца сезона

Англия
(1 голосов)

Бедный Микель Артета

Полузащитник Арсенала, скорее всего, вылетел до конца сезона
UA-Футбол
Новина українською

В матче кубка Англии против "Портсмута", один из полузащитников "Арсенала" получил серьезную травму. Об этом передает ВВС.

Читайте такжеС поля на носилках, а со стадиона – на костылях. Хавбек Арсенала получил тяжелую травму

По их данным, у Лукаса Торрейры диагностирован перелом лодыжки. Пока что, официальные сроки восстановления уругвайца не сообщаются.

Однако, по данным определенных СМИ, есть вероятность, что Торрейра в этом сезоне не сыграет. Лукас успел провести 33 матча.

Сейчас в лазарете "канониров" находятся Чемберс, Колашинац и Тирни.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лукас Торрейра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...