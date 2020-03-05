Англия
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Полузащитник Арсенала, скорее всего, вылетел до конца сезона
Бедный Микель Артета
В матче кубка Англии против "Портсмута", один из полузащитников "Арсенала" получил серьезную травму. Об этом передает ВВС.
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По их данным, у Лукаса Торрейры диагностирован перелом лодыжки. Пока что, официальные сроки восстановления уругвайца не сообщаются.
Однако, по данным определенных СМИ, есть вероятность, что Торрейра в этом сезоне не сыграет. Лукас успел провести 33 матча.
Сейчас в лазарете "канониров" находятся Чемберс, Колашинац и Тирни.
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