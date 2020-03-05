Полузащитник Арсенала, скорее всего, вылетел до конца сезона

В матче кубка Англии против "Портсмута", один из полузащитников "Арсенала" получил серьезную травму. Об этом передает ВВС.

По их данным, у Лукаса Торрейры диагностирован перелом лодыжки. Пока что, официальные сроки восстановления уругвайца не сообщаются.

Однако, по данным определенных СМИ, есть вероятность, что Торрейра в этом сезоне не сыграет. Лукас успел провести 33 матча.

Сейчас в лазарете "канониров" находятся Чемберс, Колашинац и Тирни.