АПЛ. Тоттенхэм не смог обыграть Бернли: пятая подряд игра Моуриньо без побед

Очень грузно и даже порой неуклюже выглядели лондонцы, владели иницитивой и не знали, как этим воспользоваться, создали очень мало голевых моментов, хорошо, что хоть пенальти смогли реализовать. Однозначно игру "Тоттенхэма" оценить невозможно, при Моуриньо проходят явные изменения, перестройка организации команды, хотя найти положительных моментов не получается. Результаты говорят сами за себя.

Уже на 13-й минуте Вуд смог отправить мяч в сетку, Льорис отбил сильный выстрел перед собой, никто из защитников его не подстраховал, поэтому мяч и оказался в сетке. Ожидаемый и одновременно неожиданный гол - после сенсационной победы над "Ман Сити" 2 февраля (2:0) "шпоры" в семи матчах подряд пропускают.

Отыграться у "Хотспур" получилось только в начале второго тайма, Ми сбил Ламелу, который врывался в штрафную, арбитр сразу назначил пенальти и Алли с точки развел мяч и вратаря по разным углам. Делле Алли седьмой игрок в истории "шпор", забивший 50 голов в Премьер-лиге, только Гарри Кейн (23 года 44 дня) достиг этого рубежа в более молодом возрасте, чем Алли (23 года 331 день).

При всем своем старании, серьезном игровом преимуществе и нескольких верных моментах лондонцы так и не смогли вырвать победу. Нет Кейна - нет голов. Тем не менее, "Тоттенхэм" сохраняет восьмую позицию в турнирной таблице, на большее команда Моуриньо пока не заслуживает. Вряд ли в ближайшее время "шпоры" поднимутся выше. "Бернли" замыкает десятку лучших команд Премьер-лиги и вполне способен подняться выше, может даже, обойти "Хотспур".

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Бернли - Тоттенхэм 1:1

Голы: Вуд 13 - Алли 49 (пен.)

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 26. Бардсли, 13. Хендрик (Леннон 89), 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес Джей (Выдра 68), 9. Вуд.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 39. Танганга, 11. Ламела, 20. Алли, 28. Ндомбеле (Лукас Моура 46), 52. Скипп (Ло Чельсо 46), 23. Бергвейн.

Предупреждения: Тейлор 51, Тарковски 57, Корк 59, Хендрик 76, Вествуд 90+3 - Ламела 19, Мина Санчес 56, Бергвейн 78, Ло Чельсо 90+2