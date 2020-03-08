  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуринью: Уровень некоторых игроков сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуринью: Уровень некоторых игроков сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем

Англия
(1 голосов)

Португальский наставник подвел итоги ничьи с "Бернли"

Моуринью: Уровень некоторых игроков сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Бернли" в матче 29-го тура АПЛ.

"Уровень Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем. В первом тайме у нас было кое-что, чего не было во втором.

Во втором мы стали играть намного лучше. Но не спрашивайте о подробностях, не могу сказать. Лукас Моура, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн – они были уставшими и сыграли так, как вы видели. Но я ожидал, что игроки, которые не так устали, дадут команде больше.

Кое-кому следует понять, что это АПЛ. Впервые в гостях у "Бернли", новый опыт. Надеюсь, в следующем сезоне этот игрок сможет сыграть прекрасно. Я должен работать над тем, чтобы команда стала лучше. Но тренерам необходимо, чтобы игроки помогали им в работе над своим развитием", – рассказал Жозе Моуринью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Бернли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...