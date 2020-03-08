Моуринью: Уровень некоторых игроков сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал ничью с "Бернли" в матче 29-го тура АПЛ.

"Уровень Лукаса Моуры и Джовани Ло Чельсо сыграл решающую роль. Я хочу, но не могу сказать кое о чем. В первом тайме у нас было кое-что, чего не было во втором.

Во втором мы стали играть намного лучше. Но не спрашивайте о подробностях, не могу сказать. Лукас Моура, Ло Чельсо, Алли, Бергвейн – они были уставшими и сыграли так, как вы видели. Но я ожидал, что игроки, которые не так устали, дадут команде больше.

Кое-кому следует понять, что это АПЛ. Впервые в гостях у "Бернли", новый опыт. Надеюсь, в следующем сезоне этот игрок сможет сыграть прекрасно. Я должен работать над тем, чтобы команда стала лучше. Но тренерам необходимо, чтобы игроки помогали им в работе над своим развитием", – рассказал Жозе Моуринью.