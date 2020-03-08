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Пеп Гвардиола: Мы могли бы сыграть лучше, если бы выиграли со счетом 5:0

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" прокомментировал поражение от "красных дьяволов"

Пеп Гвардиола: Мы могли бы сыграть лучше, если бы выиграли со счетом 5:0
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче 29-го тура АПЛ.

"Мы играли хорошо, нам немного не хватало в заключительной трети, но второй тайм в этом плане был лучше. Мы достойно играли. Мы действовали точно так же, старались прессинговать и хорошо защищаться, и у нас все получалось. Мы хорошо играли с точки зрения атаки. Соперник выжидал и делал длинные передачи в контратаки на Джеймса и Марсьяля.

Мы играли в свой футбол, но, к сожалению, пропустили гол. Соперник просто ждал наших ошибок. Мы пропустили гол и должны были его избежать, но и во втором тайме сыграли неплохо. Так что поздравляю "Манчестер Юнайтед". Уровень соперника всегда нужно учитывать. Мы хорошо играли. Да, мы могли бы сыграть лучше, если бы выиграли со счетом 5:0.

Ошибка Эдерсона? Он спас нас в одной или двух ситуациях. Он исключительный вратарь. Я не собираюсь судить своих игроков, ошибки – это часть игры. Он восстановится после этого матча и будет исключительным вратарем", – рассказал Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
08.03.2020 в 23:13
В цій грі весь Пеп Він навчає свої команди ГРАТИ у футбол Але часом його гравці втрачають наснагу БИТИСЯ "Бійки" не для інтелектуалів І сьогодні захопивши поле пропустили після не зовсім зрозумілого штрафного ну не було чіткого ракурсу ШО ТАМ БУЛО, а другий самі собі привезли. Хоч і МЮ віддавши м'яча доволі часто вискакував у дуже небезпечні атаки.
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