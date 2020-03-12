Обамеянг: Я счастлив в Арсенале

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг слухи о том, что он недоволен своим положением в лондонской команде.

"Выступления за "Арсенал" для меня очень много значат. В детстве я следил за "канонирами", за команду тогда играли великие футболисты, команда выигрывала трофеи. Для меня честь выступать здесь, я счастлив в "Арсенале", — цитирует Goal.com Обамеянга.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе 30-летнего габонца в "Барселону". В сезоне-2019/20 Обамеянг забил 20 мячей и отдал 1 результативную передачу за "Арсенал".