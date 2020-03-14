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Гилмор: Меня всегда вдохновлял Иньеста

Англия
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Юный хавбек здорово вписался в игру "синих" в последние недели

Гилмор: Меня всегда вдохновлял Иньеста
Новина українською

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор признался, что в своей игре он подражает легенде "Барселоны" Андресу Иньесте.

18-летний хавбек был признан лучшим игроком последних двух матчей "Челси" – против "Ливерпуля" в Кубке Англии (2:0), а также в последнем туре АПЛ против "Эвертона" (4:0). Стоит отметить, что в обоих случаях это были его первые появления в старте в каждом из турниров.

"Кто был моим главным вдохновением в футболе? Им всегда был Иньеста. Я просто обожал, как он играет, как он принимает мяч, как он пасует мяч.

Как я могу охарактеризовать свою игру? Мне нравится принимать мяч, я опускаюсь глубоко и поддерживаю игру. Мне всегда говорили, что все остальное приложится, если я буду упорно работать", — цитирует Гилмора BBC.

Ранее сообщалось об интересе к Гилмору со стороны "Барселоны" и "Реала".

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В статье: Челси (Лондон) Билли Гилмор
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