Нелегкая это работа - из изгоя становиться героем. Как Фред смог пробиться в основу МЮ

Летом 2018-го года донецкий “Шахтер” сумел продавить свои интересы и выторговал за Фреда более 60 миллионов евро. Не очень часто игроки из восточной Европы покупаются за столь внушительную сумму. Счастливчиком стал “Манчестер Юнайтед”, который, опередив своих “голубых” соседей, подписал полузащитника, в надежде, что тот сможет составить качественную связку с Полем Погба.

В первом сезоне экс-горняка не пинал только ленивый, критикуя его игру практически каждую неделю. Фред так и не сумел пробиться в основу и казалось, что этот трансфер уже давно стоит переносить в категорию “провальных”. Однако с приходом нового сезона многое поменялось. Череда травм игроков центра поля заставила Оле-Гуннара Сульшера вновь довериться бразильцу, на что тот ответил качественной игрой и теперь, похоже, вернул симпатию болельщиков “дьяволов”. Стоит более детально разобраться за счет чего он сумел совершить такой рывок.

Начнем с того, что Фреду очень непросто далась акклиматизация в новом чемпионате. Когда за футболиста платится серьезная сумма (на то время он стал четвертым в списке самых дорогих покупок “дьяволов”), то многие жаждут увидеть результат уже с первых матчей. Фред точно покупался как готовый игрок основного состав, но для многих, кто внимательно следил за играми “Шахтера”, было понятно, что сходу он точно не будет давать результат. УПЛ и АПЛ отличает всего одна буква, но, как многие знают, требования в двух чемпионатах диаметрально противоположные. Если в поединке против условного “Олимпика” разрешалось немного повалять дурака, то в Англии, даже в играх с явными аутсайдерами, требовалась полная отдача и концентрация.

Помимо этого, не стоит забывать, что лучшие “птенцы Луческу” также не впечатляли в свой первый сезон в европейских клубах. Генрих Мхитарян долго искал себя в “Боруссии”, однако после стал игроком года в Бундеслиге. Фернандиньо в “Ман Сити” поначалу не очень доверяли и он большее количество матчей начинал со скамейке запасных. Лишь спустя некоторое время стал фундаметельным футболистом в командах Пеллегрини и Гвариолы. Виллиан - один из лучших игроков “Челси” последних лет, но в первом сезоне не провел и 25 игр в чемпионате. Представьте, как сложилась бы их судьба, если бы каждого из них продали бы сразу, зарубив вот так сходу их карьеру.

Fred won possession more (9.07 times per game) and passed into the final third more (9.67 times per game) than any other Man Utd player last season



Ball-winner and progressor. ???????? pic.twitter.com/lUpis8ZDxP — Statman Dave (@StatmanDave) July 11, 2019

Прекрасно понимал это и Сульшер, который не спешил отпускать Фреда, решив дать тому еще немного времени на раскачку. Бразилец весь этот период не филонил, а качественно и усердно работал над собой. Помимо привычных занятий на тренировках, он много внимания уделял английскому языку, понимая, что без знания этого у него не получится коммуницировать с партнерами в центре поля. Сейчас многие отмечают, что он смог серьезно вырасти в этом плане.

Важную роль в прогрессе Фреда сыграл помощник главного тренера Майкл Каррик. Англичанин был одним из немногих, кто защищал бразильца и сам полузащитник признавался, что частые беседы с ним помогли ему.

“Майкл Каррик очень помогает мне изо дня в день. Мы всегда говорим, и он пытается помочь мне с моим позиционированием на поле. Он помогает мне успокоиться. Он следит за моими тренировками, так что он тот, кто сильно влияет на меня в клубе”, - отмечал в недавнем интервью бразилец.

Фред серьезно поработал над своей физической подготовкой, чтобы усовершенствовать свои действия без мяча. Сейчас его тепловая карта действительно впечатляет. По статистике отборов и перехватов теперь он один из лучших в АПЛ. В среднем за игру он совершает 2.2 отбора и 1.4 перехвата за матч. Это позволяет “Юнайтеду” быстрее начинать свои контратаки и именно сейчас - это главное оружие команды Сульшера. Помимо этого, бразилец может качественно отработать и в созидании. До прихода в команду Бруну Фернандеша, он отдавал в среднем 1.4 ключевые передачи за матч, что для его позиции “box to box” достаточно солидно.

Но гораздо интереснее сравнивать эти показатели в динамике. По изображению ниже прекрасно видно, насколько серьезно он вырос в сравнении с прошлым сезоном (следует учесть, что в текущем розыгрыше он уже провел на 8 матчей больше). Теперь он чаще отдает партнерам под удар, а также сам тревожит вратарей дальними выстрелами. Показатели успешного дриблинга скакнули вдвое, а точность передач достигает достигает 87%. Всего он успел провести на футбольном поле 2057 минут и это четвертый показатель в клубе (опережает его лишь Де Хеа и три основных защитника). На и на сладкое - помимо всего прочего, Фред стал самым быстрым футболистом “МЮ” текущего сезона (скорость - 37,29 км/ч).

Место бразильца в основе сейчас не поддается сомнениям. Судите сами - даже после возвращения Мактоминая (которого очень ценит Сульшер), Фред провел на поле три матча от свистка до свистка и лишь в одном был заменен во втором тайме. Не остался полузащитник без внимания и со стороны болельщиков “дьяволов” - он серьезно опередил всех в голосовании за лучшего футболиста января и заслуженно забрал данный приз себе. После этого он не сбавил обороты, а забил несколько важных голов и дважды подряд попадал в команду недели в еврокубках. COVID-19 встрял в европейский футбол, приостановив практически все турниры, но есть уверенность, что и после окончания карантина бразилец не остановится в своем прогрессе, а продолжит радовать игрой.

F R E D #MUFC's no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

Некоторые могут возразить, что Фреду просто повезло, ведь не травмируйся Погба и Мактоминей, вряд ли бразильцу выпала удача заявить о себе. Но следует научиться отделять мух от котлет, ведь одно дело получить шанс и совсем другое - им умело воспользоваться. Практически любая счастливая история не состоялась бы без доли везения. Нужно понять, что Фред стал основным, прежде всего, благодаря титанической работе и вере в себя. Он не сломался ментально после провального сезона, а смог вернуться и доказать свое право на место в составе.