Нелегкая это работа - из изгоя становиться героем. Как Фред смог пробиться в основу МЮ

Летом 2018-го года донецкий “Шахтер” сумел продавить свои интересы и выторговал за Фреда более 60 миллионов евро. Не очень часто игроки из восточной Европы покупаются за столь внушительную сумму. Счастливчиком стал “Манчестер Юнайтед”, который, опередив своих “голубых” соседей, подписал полузащитника, в надежде, что тот сможет составить качественную связку с Полем Погба.

В первом сезоне экс-горняка не пинал только ленивый, критикуя его игру практически каждую неделю. Фред так и не сумел пробиться в основу и казалось, что этот трансфер уже давно стоит переносить в категорию “провальных”. Однако с приходом нового сезона многое поменялось. Череда травм игроков центра поля заставила Оле-Гуннара Сульшера вновь довериться бразильцу, на что тот ответил качественной игрой и теперь, похоже, вернул симпатию болельщиков “дьяволов”. Стоит более детально разобраться за счет чего он сумел совершить такой рывок.

Начнем с того, что Фреду очень непросто далась акклиматизация в новом чемпионате. Когда за футболиста платится серьезная сумма (на то время он стал четвертым в списке самых дорогих покупок “дьяволов”), то многие жаждут увидеть результат уже с первых матчей. Фред точно покупался как готовый игрок основного состав, но для многих, кто внимательно следил за играми “Шахтера”, было понятно, что сходу он точно не будет давать результат. УПЛ и АПЛ отличает всего одна буква, но, как многие знают, требования в двух чемпионатах диаметрально противоположные. Если в поединке против условного “Олимпика” разрешалось немного повалять дурака, то в Англии, даже в играх с явными аутсайдерами, требовалась полная отдача и концентрация.

Помимо этого, не стоит забывать, что лучшие “птенцы Луческу” также не впечатляли в свой первый сезон в европейских клубах. Генрих Мхитарян долго искал себя в “Боруссии”, однако после стал игроком года в Бундеслиге. Фернандиньо в “Ман Сити” поначалу не очень доверяли и он большее количество матчей начинал со скамейке запасных. Лишь спустя некоторое время стал фундаметельным футболистом в командах Пеллегрини и Гвариолы. Виллиан - один из лучших игроков “Челси” последних лет, но в первом сезоне не провел и 25 игр в чемпионате. Представьте, как сложилась бы их судьба, если бы каждого из них продали бы сразу, зарубив вот так сходу их карьеру.

Fred won possession more (9.07 times per game) and passed into the final third more (9.67 times per game) than any other Man Utd player last season



