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Нелегкая это работа - из изгоя становиться героем. Как Фред смог пробиться в основу МЮ

Англия
(3 голосов)

Прогресс бразильца, который не должен остаться незамеченным

Нелегкая это работа - из изгоя становиться героем. Как Фред смог пробиться в основу МЮ
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Летом 2018-го года донецкий “Шахтер” сумел продавить свои интересы и выторговал за Фреда более 60 миллионов евро. Не очень часто игроки из восточной Европы покупаются за столь внушительную сумму. Счастливчиком стал “Манчестер Юнайтед”, который, опередив своих “голубых” соседей, подписал полузащитника, в надежде, что тот сможет составить качественную связку с Полем Погба.

В первом сезоне экс-горняка не пинал только ленивый, критикуя его игру практически каждую неделю. Фред так и не сумел пробиться в основу и казалось, что этот трансфер уже давно стоит переносить в категорию “провальных”. Однако с приходом нового сезона многое поменялось. Череда травм игроков центра поля заставила Оле-Гуннара Сульшера вновь довериться бразильцу, на что тот ответил качественной игрой и теперь, похоже, вернул симпатию болельщиков “дьяволов”. Стоит более детально разобраться за счет чего он сумел совершить такой рывок.

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Начнем с того, что Фреду очень непросто далась акклиматизация в новом чемпионате. Когда за футболиста платится серьезная сумма (на то время он стал четвертым в списке самых дорогих покупок “дьяволов”), то многие жаждут увидеть результат уже с первых матчей. Фред точно покупался как готовый игрок основного состав, но для многих, кто внимательно следил за играми “Шахтера”, было понятно, что сходу он точно не будет давать результат. УПЛ и АПЛ отличает всего одна буква, но, как многие знают, требования в двух чемпионатах диаметрально противоположные. Если в поединке против условного “Олимпика” разрешалось немного повалять дурака, то в Англии, даже в играх с явными аутсайдерами, требовалась полная отдача и концентрация.

Помимо этого, не стоит забывать, что лучшие “птенцы Луческу” также не впечатляли в свой первый сезон в европейских клубах. Генрих Мхитарян долго искал себя в “Боруссии”, однако после стал игроком года в Бундеслиге. Фернандиньо в “Ман Сити” поначалу не очень доверяли и он большее количество матчей начинал со скамейке запасных. Лишь спустя некоторое время стал фундаметельным футболистом в командах Пеллегрини и Гвариолы. Виллиан - один из лучших игроков “Челси” последних лет, но в первом сезоне не провел и 25 игр в чемпионате. Представьте, как сложилась бы их судьба, если бы каждого из них продали бы сразу, зарубив вот так сходу их карьеру.

Прекрасно понимал это и Сульшер, который не спешил отпускать Фреда, решив дать тому еще немного времени на раскачку. Бразилец весь этот период не филонил, а качественно и усердно работал над собой. Помимо привычных занятий на тренировках, он много внимания уделял английскому языку, понимая, что без знания этого у него не получится коммуницировать с партнерами в центре поля. Сейчас многие отмечают, что он смог серьезно вырасти в этом плане.

Важную роль в прогрессе Фреда сыграл помощник главного тренера Майкл Каррик. Англичанин был одним из немногих, кто защищал бразильца и сам полузащитник признавался, что частые беседы с ним помогли ему.

“Майкл Каррик очень помогает мне изо дня в день. Мы всегда говорим, и он пытается помочь мне с моим позиционированием на поле. Он помогает мне успокоиться. Он следит за моими тренировками, так что он тот, кто сильно влияет на меня в клубе”, - отмечал в недавнем интервью бразилец.

Фред серьезно поработал над своей физической подготовкой, чтобы усовершенствовать свои действия без мяча. Сейчас его тепловая карта действительно впечатляет. По статистике отборов и перехватов теперь он один из лучших в АПЛ. В среднем за игру он совершает 2.2 отбора и 1.4 перехвата за матч. Это позволяет “Юнайтеду” быстрее начинать свои контратаки и именно сейчас - это главное оружие команды Сульшера. Помимо этого, бразилец может качественно отработать и в созидании. До прихода в команду Бруну Фернандеша, он отдавал в среднем 1.4 ключевые передачи за матч, что для его позиции “box to box” достаточно солидно.

Нелегкая это работа - из изгоя становиться героем. Как Фред смог пробиться в основу МЮ - изображение 1

Но гораздо интереснее сравнивать эти показатели в динамике. По изображению ниже прекрасно видно, насколько серьезно он вырос в сравнении с прошлым сезоном (следует учесть, что в текущем розыгрыше он уже провел на 8 матчей больше). Теперь он чаще отдает партнерам под удар, а также сам тревожит вратарей дальними выстрелами. Показатели успешного дриблинга скакнули вдвое, а точность передач достигает достигает 87%. Всего он успел провести на футбольном поле 2057 минут и это четвертый показатель в клубе (опережает его лишь Де Хеа и три основных защитника). На и на сладкое - помимо всего прочего, Фред стал самым быстрым футболистом “МЮ” текущего сезона (скорость - 37,29 км/ч).

Нелегкая это работа - из изгоя становиться героем. Как Фред смог пробиться в основу МЮ - изображение 2

Место бразильца в основе сейчас не поддается сомнениям. Судите сами - даже после возвращения Мактоминая (которого очень ценит Сульшер), Фред провел на поле три матча от свистка до свистка и лишь в одном был заменен во втором тайме. Не остался полузащитник без внимания и со стороны болельщиков “дьяволов” - он серьезно опередил всех в голосовании за лучшего футболиста января и заслуженно забрал данный приз себе. После этого он не сбавил обороты, а забил несколько важных голов и дважды подряд попадал в команду недели в еврокубках. COVID-19 встрял в европейский футбол, приостановив практически все турниры, но есть уверенность, что и после окончания карантина бразилец не остановится в своем прогрессе, а продолжит радовать игрой.

Некоторые могут возразить, что Фреду просто повезло, ведь не травмируйся Погба и Мактоминей, вряд ли бразильцу выпала удача заявить о себе. Но следует научиться отделять мух от котлет, ведь одно дело получить шанс и совсем другое - им умело воспользоваться. Практически любая счастливая история не состоялась бы без доли везения. Нужно понять, что Фред стал основным, прежде всего, благодаря титанической работе и вере в себя. Он не сломался ментально после провального сезона, а смог вернуться и доказать свое право на место в составе.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Фред Майкл Каррик Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
17.03.2020 в 16:26
Насчет слов автора о том, что в своем первом сезоне в Боруссии Мхитарян якобы долго не мог себя найти, скажем прямо - полная чушь. Как раз Мхитарян сразу же отлично заиграл и сразу стал одним из лидеров. Аналогично, кстати, и Дуглас Коста в Баварии - тоже сразу себя показал. Вот только что специально посмотрел - только в чемпионате Мхитарян забил за Боруссию в своем первом сезоне 9 голов и сделал 10 голевых передач. Вполне приличный результат, а он же еще и в других турнирах и забивал, и ассистировал. Вот как раз второй сезон у него получился чуток похуже, немного смазанным. А потом в третьем он опять отлично выступил, но переход в Англию оказался неудачным. Что, впрочем, прекрасно прогнозировалось при том уровне Манчестер Юнайтед.
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