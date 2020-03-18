Клопп на карантине: зарубился на Энфилде в настольную игру с фаном Эвертона и дал ему интервью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сыграл в настольную игру вместе с болельщиком "Эвертона". Фанат "ирисок" расспросил немецкого менеджера принципиального соперника о финале Лиги чемпионов, параде, стадионе "красных" и Бобби Фирмино. А также узнал, почему нельзя предавать любимую команду. В конце игры Клопп знатно потроллил своего оппонента.

"Финал Лиги чемпионов – это самый большой финал среди всех, которые только можно сыграть в мировом футболе. Я испытывал эти чувства трижды, каждый раз ощущал давление. Моя семья страдает больше меня, когда команда проигрывает в решающем матче. Когда-то я просто решил для себя, что не нужно возвращаться к мыслям о поражениях".

"Парады после побед прекрасны. Триумф с болельщиками "Ливерпуля" после успеха в ЛЧ – это великолепное чувство. Мы видели некоторых фанатов "Эвертона" во время празднования, и я думал про себя: "Наверное, для них это ужасный день"

"Энфилд" – это потрясающее место с невероятной атмосферой. Не могу сказать, что при мне так было всегда – сначала мы демонстрировали не тот футбол, который хотели видеть фанаты. Но сейчас все работает, прогуливаться вокруг нашего стадиона… Я никогда не привыкну к этому. Очень эмоционально. Мерсисайдское дерби? Это большой матч. Карло Анчелотти – топ-тренер".

"Роберто – связующее звено на поле. Довольно редко можно встретить такого человека, как Бобби, который настолько не эгоистичен. Он действительно рад раздавать передачи. Правда, потом он понимает: "Я не забивал на протяжении 4-5 недель". Но это не важно, так как его бескорыстность невероятна. Игрок мирового класса".

"Стоит ли тебе менять команду? Не думаю, что это реально. В Германии таких фанатов называют "модниками". Да-да, а здесь – глорами или охотниками за славой. Ты должен пройти со своей командой как хорошие времена, так и плохие. Добавлю, что даже я, как тренер, который раньше тренировал "Боруссию", не сможет в будущем возглавить "Шальке". Такая же ситуация и с "Эвертоном". Это правило".