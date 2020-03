Клопп на карантине: зарубился на Энфилде в настольную игру с фаном Эвертона и дал ему интервью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сыграл в настольную игру вместе с болельщиком "Эвертона". Фанат "ирисок" расспросил немецкого менеджера принципиального соперника о финале Лиги чемпионов, параде, стадионе "красных" и Бобби Фирмино. А также узнал, почему нельзя предавать любимую команду. В конце игры Клопп знатно потроллил своего оппонента.

In the absence of actual football, we've got the next best thing: Jurgen Klopp playing board games against an Everton fan ????????



