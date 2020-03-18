Рашфорд чеканил туалетную бумагу и отправил её в дверной проём

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд принял участие в челлендже "Оставайся дома", призванном мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

В ролике, опубликованном в "инстаграме" англичанина, он, ярко одевшись, чеканит рулон туалетной бумаги, после чего ударом отправляет его в дверной проём и празднует это как гол.

Участие в челлендже уже приняли многие известные футболисты, среди которых защитник "Реала" Серхио Рамос.