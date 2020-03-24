  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Адама Траоре назвал своего кумира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адама Траоре назвал своего кумира

Англия
(1 голосов)

Также он с улыбкой вспоминает выступления в Барселоне и Гранаде

Адама Траоре назвал своего кумира
Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре сравнил себя с хавбеком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

Ваше самое хорошее футбольное воспоминание на сегодняшний день?

Моя первая игра за "Барселону" против "Гранады", когда я вышел на поле вместо Неймара. Это был мой первый матч в качестве профессионального игрока.

Какой футболист Премьер-лиги ближе всего к вам по стилю игру?

Наверное, Заа и Стерлинг. Но это не я похож на них, а они на меня.

Ваш кумир не из мира футбола?

Он уже скончался, но я обожаю Мохаммеда Али, потому что он добился успеха, – сказал Траоре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Адама Траоре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...