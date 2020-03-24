Адама Траоре назвал своего кумира

Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре сравнил себя с хавбеком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.

Ваше самое хорошее футбольное воспоминание на сегодняшний день?

Моя первая игра за "Барселону" против "Гранады", когда я вышел на поле вместо Неймара. Это был мой первый матч в качестве профессионального игрока.

Какой футболист Премьер-лиги ближе всего к вам по стилю игру?

Наверное, Заа и Стерлинг. Но это не я похож на них, а они на меня.

Ваш кумир не из мира футбола?

Он уже скончался, но я обожаю Мохаммеда Али, потому что он добился успеха, – сказал Траоре.