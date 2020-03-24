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Адама Траоре назвал своего кумира
Также он с улыбкой вспоминает выступления в Барселоне и Гранаде
Нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре сравнил себя с хавбеком "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом.
Ваше самое хорошее футбольное воспоминание на сегодняшний день?
Моя первая игра за "Барселону" против "Гранады", когда я вышел на поле вместо Неймара. Это был мой первый матч в качестве профессионального игрока.
Какой футболист Премьер-лиги ближе всего к вам по стилю игру?
Наверное, Заа и Стерлинг. Но это не я похож на них, а они на меня.
Ваш кумир не из мира футбола?
Он уже скончался, но я обожаю Мохаммеда Али, потому что он добился успеха, – сказал Траоре.