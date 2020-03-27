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Бруну Фернандеш: Роналду и Нани выигрывали в МЮ серьезные трофеи, хочу достичь того же

Англия
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Футболист рассказал о его целях в новом клубе

Бруну Фернандеш: Роналду и Нани выигрывали в МЮ серьезные трофеи, хочу достичь того же
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился долгосрочными планами в клубе.

"Криштиану Роналду и Нани выигрывали в "МЮ" серьезные трофеи, я хочу достичь того же. Нани, с которым мне довелось поиграть в "Спортинге", всегда хорошо отзывался о "Манчестер Юнайтед". Тот факт, что Криштиану Роналду дал массу положительных комментариев обо мне, когда его спросили о моем переходе в стан "красных дьяволов", заставил меня гордиться тем, что такой игрок высоко оценил мои способности", — цитирует Фернандеша Goal.com.

На счету 25-летнего португальца 3 гола и 4 результативных передачи в 9 матчах за "красных дьяволов".

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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