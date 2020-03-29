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МЮ готов предложить Игало больше 5 млн фунтов в год

Англия
(1 голосов)

"Дьяволы" планируют выкупить нигерийца

МЮ готов предложить Игало больше 5 млн фунтов в год
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует выкупить контракт Одиона Игало, выступающего в команде на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа".

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, "красные дьяволы" готовы платить 30-летнему нигерийцу больше 5 миллионов фунтов за сезон, если тот согласится остаться в клубе. Срок потенциального контракта – 3 года.

Ожидается, что "Шанхай Шеньхуа" запросит за своего игрока порядка 15 миллионов евро.

До карантина Игало успел отыграть за "Юнайтед" 8 матчей, записав на свой счёт 4 гола и результативную передачу.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
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