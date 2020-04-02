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СМИ: В Ливерпуле обеспокоены, что Клопп готов сменить Лева в сборной Германии

Англия
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Немецкая рокировка

СМИ: В Ливерпуле обеспокоены, что Клопп готов сменить Лева в сборной Германии
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В национальной сборной Германии рассматривают кандидатуру менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в качестве замены многолетнему наставнику Бундестим Йоахиму Леву.

По информации издания Mirror, 52-летний Клопп может сменить английский клуб на главную команду своей страны. Соответственно, руководству "красных" придется приложить максимум усилий, чтобы удержать Юргена у руля клуба. Отмечается, что сам немец считает подобный шаг крайне разумным продолжением тренерской карьеры. Боссы мерсисайдцев же хотят видеть специалиста у руля команды также долго, как Алекс Фергюсона во главе "Манчестер Юнайтед" в свое время.

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Контракт Клоппа с "Ливерпулем" действует до 2024 года. Соглашение Лева со сборной Германии истекает в 2022-м. Никто из тренеров не работает на международном уровне дольше, чем Йоахим (14 лет).

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В статье: Юрген Клопп Германия Йоахим Лев Ливерпуль
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Источник:
Mirror

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