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Каррагер: Кейн может уйти в топ-клуб либо сейчас, либо никогда
Эксперт высказался о будущем лидера "шпор"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил нападающего Харри Кейна, что тот не может затягивать со сменой клуба, если решил уйти из "Тоттенхэма".
В прошлый уикенд Кейн прямо заявил, что может покинуть "Тоттенхэм", если не будет чувствовать, что его клуб развивается.
"Куда еще может Кейн отправиться, если не в клубы Манчестера? Да и насколько реален его переезд на "Этихад" или "Олд Траффорд"?
"Сити" нужен преемник для Серхио Агуэро, который является великим игроком, но приближается к своему 32-летию. Полагаю, они больше настроены потратиться на игрока, который в начале своего третьего десятка.
Кейну исполняется 27 в июле. Мы не имеем понятия, когда откроется следующее трансферное окно или когда стартует следующий сезон. Если Кейн не уйдет в скором времени, ситуация усложнится для него.
Когда игрокам исполняется 28, психологически они воспринимаются уже очень по-другому клубами. Клубы видят их теми, кто ближе к 30 годам. Это означает, что таких игроков уже не перепродать, и они неохотно будут тратить большие деньги", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.