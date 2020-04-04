Каррагер: Кейн может уйти в топ-клуб либо сейчас, либо никогда

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил нападающего Харри Кейна, что тот не может затягивать со сменой клуба, если решил уйти из "Тоттенхэма".

В прошлый уикенд Кейн прямо заявил, что может покинуть "Тоттенхэм", если не будет чувствовать, что его клуб развивается.