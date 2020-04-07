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"Если ты в команде Златана и проигрываешь, то он тебя убьет". Шоу – про тренировки с Ибрагимовичем

Англия
(2 голосов)

Швед – максималист

"Если ты в команде Златана и проигрываешь, то он тебя убьет". Шоу – про тренировки с Ибрагимовичем
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу описал свой опыт работы со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Как отметил англичанин, форвард терпеть не может, когда его партнеры сачкуют. Цитирует Шоу Goal.com.

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"Ибрагимович безумен. Он был необходим нам в раздевалке. Златан обладает талантом – даже несмотря на возраст, швед по-прежнему является удивительным исполнителем. Он создавал атмосферу своими шутками, но, в то же время, настраивал нас на серьезный бой, когда это было необходимо".

"Златан – прирожденный победитель, даже в тренировочных матчах. Если ты играешь с ним в одной команде и проигрываешь, то он абсолютно точно убьет тебя. Никто не имел права расслабиться, любой из нас подтвердит это. Ужасно, что травма скомкала его этап в Манчестере".

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В статье: Златан Ибрагимович Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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