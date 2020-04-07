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"Если ты в команде Златана и проигрываешь, то он тебя убьет". Шоу – про тренировки с Ибрагимовичем
Швед – максималист
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу описал свой опыт работы со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Как отметил англичанин, форвард терпеть не может, когда его партнеры сачкуют. Цитирует Шоу Goal.com.
"Ибрагимович безумен. Он был необходим нам в раздевалке. Златан обладает талантом – даже несмотря на возраст, швед по-прежнему является удивительным исполнителем. Он создавал атмосферу своими шутками, но, в то же время, настраивал нас на серьезный бой, когда это было необходимо".
"Златан – прирожденный победитель, даже в тренировочных матчах. Если ты играешь с ним в одной команде и проигрываешь, то он абсолютно точно убьет тебя. Никто не имел права расслабиться, любой из нас подтвердит это. Ужасно, что травма скомкала его этап в Манчестере".