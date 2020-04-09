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Полузащитник Ман Сити готов играть без зрителей, лишь бы быстрее вернуться на поле
Немецкий футболист давно не выступал из-за повреждения
Игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане выразил желание побыстрее вернуться к футбольным матчам.
"В текущей ситуации я могу сказать лишь одно - я хочу быстрее вернуться на футбольнее поле. Но сейчас мы вынужденны доверять экспертам. Если все продолжится, мы будем играть матчи без зрителей.
Я готов к этому. Сейчас следует принять решение, которое не отразится на здоровье людей. Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран до конца", - приводит слова Сане Sky Sports.
Отметим, что в этом сезоне Сане провел лишь один матч в августе, после чего получил серьезную травму.