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Полузащитник Ман Сити готов играть без зрителей, лишь бы быстрее вернуться на поле

Англия
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Немецкий футболист давно не выступал из-за повреждения

Полузащитник Ман Сити готов играть без зрителей, лишь бы быстрее вернуться на поле
UA-Футбол
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Игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане выразил желание побыстрее вернуться к футбольным матчам.

"В текущей ситуации я могу сказать лишь одно - я хочу быстрее вернуться на футбольнее поле. Но сейчас мы вынужденны доверять экспертам. Если все продолжится, мы будем играть матчи без зрителей.

Я готов к этому. Сейчас следует принять решение, которое не отразится на здоровье людей. Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран до конца", - приводит слова Сане Sky Sports.

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Отметим, что в этом сезоне Сане провел лишь один матч в августе, после чего получил серьезную травму.

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В статье: Манчестер Сити Лерой Сане коронавирус
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