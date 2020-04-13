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По советам брата и матери: Погба объяснил, почему покинул МЮ ради Ювентуса в 2012 году
Детали, которые предшествовали Pogback
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал пресс-службе "красных дьяволов" о том, что в 2012 году покинул Туманный Альбион ради "Ювентуса" по совету родственников.
"Мой брат – болельщик "Юнайтед". Он говорил мне, что когда я не играл, то он очень злился: даже больше, чем я. Он говорил: "Уходи. Ты ведь можешь играть в этой команде. Если они не хотят, чтобы ты был здесь, то уходи в другой клуб. Они еще поймут, что были не правы".
"Моя мама всегда мне говорила: "Сынок, ты уйдешь, но вернешься". Уже потом, после переезда в Турин, она продолжала: "Не переживай, ты вернешься в Манчестер". В итоге, я так и сделал. Я был счастлив вернуться сюда окрепшим футболистом".