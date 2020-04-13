Два английских гранда вступили в борьбу за Упамекано

Дайо Упамекано уже давно привлекает внимание многих клубов. Его хотят подписать многие топы.

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Как сообщает Sky Sports, "МЮ" и "Ман Сити" также интересуются услугами игрока. Они готовы опередить конкурентов в битве за футболиста.

Контракт Упамекано заканчивается летом 2021-го года. Он уже заявлял, что продлевать его не будет и хочет сменить клуб.

В текущем сезоне на счету защитника 30 матчей.