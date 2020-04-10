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Новая цель Реала: Зидан просит руководство подписать защитника РБ Лейпцига

Испания
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Мадридцы вступают в борьбу

Новая цель Реала: Зидан просит руководство подписать защитника РБ Лейпцига
UA-Футбол
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Как сообщает AS, Зинедин Зидан хочет укрепить линию обороны. Уже сейчас французский наставник обозначил главную цель.

Он будет просить руководство "Реала" подписать Дайо Упамекано, который защищает цвета "РБ Лейпцига". Уже сейчас за него ведут борьбу многие клубы Европы.

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Уже в 2021-м его контракт с "быками" заканчивается. Он уже известил руководство, что не будет его продлевать. Сейчас он оценивается в 50 миллионов.

Также отметим, что "сливочные" продолжают поиски нового нападающего, внимательно наблюдая за ситуацией вокруг Кейна.

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В статье: Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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