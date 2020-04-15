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"Роналдиньо, Роналдо, Зидан, Анри, Кака". Погба рассказал, чьи плакаты висели у него в комнате в детстве

Англия
(1 голосов)

Солидная гвардия

"Роналдиньо, Роналдо, Зидан, Анри, Кака". Погба рассказал, чьи плакаты висели у него в комнате в детстве
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал в рамках клубного подкаста, чьи плакаты у него висели в комнате в детстве. Также француз поделился мыслями о любимом клубе того периода.

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"Я буду честен: сначала я был фанатом "Арсенала". Очевидно, что из-за французов. Мы с братом болели за "канониров", но мой второй брат был болельщиком "МЮ". Мне нравился Анри, из-за него я поддерживал лондонцев. Затем вкусы поменялись, я стал болеть с братом за "Юнайтед". Чьи постеры висели у меня в комнате? Роналдиньо, Роналдо, Зидан, Анри, Джибриль Сиссе и Кака".

В текущем сезоне Погба принял участие в 7 матчах АПЛ и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Кака Джибриль Сиссе Роналдиньо Арсенал (Лондон) Зинедин Зидан Поль Погба Тьерри Анри Роналдо Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd

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