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Рашфорд: Первый матч, который я посетил? МЮ - Реал 4:3

Англия
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Неудивительно, что сейчас он один из лидеров "дьяволов"

Рашфорд: Первый матч, который я посетил? МЮ - Реал 4:3
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд вспомнил свой первый футбольный матч, который он посетил.

"МЮ" - "Реал" 4:3. "Манчестер" тогда добыл победу, а Роналду сделал хет-трик. Просто невероятная атмосфера. Я сразу понял, что "МЮ" - моя команда, стал ходить на каждый их матч", - заявил англичанин.

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Рашфорд - воспитанник "Юнайтед", который сейчас стабильно играет в основе. В текущем сезоне он провел 22 матча и забил 14 голов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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