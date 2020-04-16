Рашфорд: Первый матч, который я посетил? МЮ - Реал 4:3

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд вспомнил свой первый футбольный матч, который он посетил.

"МЮ" - "Реал" 4:3. "Манчестер" тогда добыл победу, а Роналду сделал хет-трик. Просто невероятная атмосфера. Я сразу понял, что "МЮ" - моя команда, стал ходить на каждый их матч", - заявил англичанин.

Рашфорд - воспитанник "Юнайтед", который сейчас стабильно играет в основе. В текущем сезоне он провел 22 матча и забил 14 голов.