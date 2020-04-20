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Ширер: Манчестер Юнайтед должен подписать Санчо, Кейна и Грилиша, если клуб хочет быть на вершине

Англия
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Алан предлагает "красным дьяволам" оформить жирный чек

Ширер: Манчестер Юнайтед должен подписать Санчо, Кейна и Грилиша, если клуб хочет быть на вершине
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Если команда Оле Гуннара Сульшера желает вступить в борьбу за трофеи, то им стоит провести мощную трансферную кампанию. Так считает лучший бомбардир АПЛ в ее истории (441 матч, 260 голов). Цитирует Алана Ширера Goal.com.

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"Сульшер был прав, когда сказал, что несколько клубов будут продавать своих топ-футболистов. Причина в финансах. Большинство клубов сейчас стремится выжить – "Манчестер Юнайтед" находится в другой лодке".

"Благодаря своему мощному бюджету, "красные дьяволы" в состоянии извлечь выгоду в трансферной кампании, когда футбол вернется. Чтобы приблизиться к желаемому месту, быть на вершине, Оле нужно подписать 3-4 футболистов. Мне приходят на ум Джейдон Санчо, Гарри Кейн и Джек Грилиш".

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В статье: Алан Ширер Манчестер Юнайтед Харри Кейн Гарри Кейн Джек Грилиш Джейдон Санчо
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Источник:
Goal.com

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