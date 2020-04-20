Ширер: Манчестер Юнайтед должен подписать Санчо, Кейна и Грилиша, если клуб хочет быть на вершине

Если команда Оле Гуннара Сульшера желает вступить в борьбу за трофеи, то им стоит провести мощную трансферную кампанию. Так считает лучший бомбардир АПЛ в ее истории (441 матч, 260 голов). Цитирует Алана Ширера Goal.com.

"Сульшер был прав, когда сказал, что несколько клубов будут продавать своих топ-футболистов. Причина в финансах. Большинство клубов сейчас стремится выжить – "Манчестер Юнайтед" находится в другой лодке".