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Ширер: Манчестер Юнайтед должен подписать Санчо, Кейна и Грилиша, если клуб хочет быть на вершине
Алан предлагает "красным дьяволам" оформить жирный чек
Если команда Оле Гуннара Сульшера желает вступить в борьбу за трофеи, то им стоит провести мощную трансферную кампанию. Так считает лучший бомбардир АПЛ в ее истории (441 матч, 260 голов). Цитирует Алана Ширера Goal.com.
"Сульшер был прав, когда сказал, что несколько клубов будут продавать своих топ-футболистов. Причина в финансах. Большинство клубов сейчас стремится выжить – "Манчестер Юнайтед" находится в другой лодке".
"Благодаря своему мощному бюджету, "красные дьяволы" в состоянии извлечь выгоду в трансферной кампании, когда футбол вернется. Чтобы приблизиться к желаемому месту, быть на вершине, Оле нужно подписать 3-4 футболистов. Мне приходят на ум Джейдон Санчо, Гарри Кейн и Джек Грилиш".