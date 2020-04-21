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Игроки Шеффилда согласились на частичную отсрочку зарплаты
Это не первый случай в АПЛ
Футболисты "Шеффилд Юнайтед" приняли решение согласится с частичной отсрочкой выплаты зарплат и премий. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На такие меры согласились главный тренер команды Крис Уайлдер и исполнительный директор Стивен Беттис. До этого к аналогичному соглашению пришли в "Саутгемптоне" и "Вест Хэме". В "Арсенале" же футболисты согласились сократить зарплату на 12,5 процента.
По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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