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Игроки Шеффилда согласились на частичную отсрочку зарплаты

Англия
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Это не первый случай в АПЛ

Игроки Шеффилда согласились на частичную отсрочку зарплаты
Новина українською

Футболисты "Шеффилд Юнайтед" приняли решение согласится с частичной отсрочкой выплаты зарплат и премий. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На такие меры согласились главный тренер команды Крис Уайлдер и исполнительный директор Стивен Беттис. До этого к аналогичному соглашению пришли в "Саутгемптоне" и "Вест Хэме". В "Арсенале" же футболисты согласились сократить зарплату на 12,5 процента.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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В статье: Шеффилд Юнайтед
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