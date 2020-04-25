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Хадсон-Одои: У нас с Санчо отличная связка, хотел бы видеть его в Челси

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Каллум зазывает друга на "Стэмфорд Бридж"

Хадсон-Одои: У нас с Санчо отличная связка, хотел бы видеть его в Челси
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Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что хотел бы играть за один клуб с Джейдоном Санчо из дортмундской "Боруссии".

"Мы с Санчо безумно близки, мы общаемся каждый день, регулярно видимся и справляемся о делах друг друга. Мы оба хотим, чтобы каждый из нас выступал хорошо. Он удивительным образом проводит этот сезон, и он отличный игрок.

Я обожаю играть вместе с ним — он отличный партнер по команде. Мы вместе выступали за сборные Англии различных возрастов, поэтому у нас всегда была с ним связка.

Иногда мне приходилось играть против него в матчах Молодежного Кубка Англии, иногда мы вместе играли за сборную Англии, и мне это всегда нравилось.

Мы вместе играем таким образом, что просто знаем, где находится твой партнер на поле, и мы просто обожаем играть друг с другом. Я не знаю, перейдет ли он в "Челси". Конечно, я был бы счастлив, если бы это случилось.

У нас отличная связка и удивительное взаимопонимание. Если он перейдет, все будет по-прежнему", — сообщил Хадсон-Одои во время эфира в инстаграме.

Ранее вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заявил, что клуб не планирует дорогостоящих трансферов летом, фактически признав, что "манкунианцы" выбыли из гонки за Джейдоном Санчо.

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В статье: Челси (Лондон) Джейдон Санчо Каллум Хадсон-Одой
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