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Игрокам Арсенала разрешили тренироваться на клубной базе

Англия
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При строгом соблюдении социальной дистанции

Игрокам Арсенала разрешили тренироваться на клубной базе
UA-Футбол
Новина українською

Начиная с понедельника футболисты лондонского “Арсенала” смогут тренироваться на клубной базе. Игроки должны будут соблюдать меры предосторожности, кроме того не будут проводиться групповые тренировочные сессии.

“Доступ на базу будет ограничен, и всегда будет сохраняться социальное дистанцирование. Игроки будут сами приезжать на базу, проводить индивидуальные тренировки, и возвращаться домой”, – приводит слова представителя клуба The Guardian.

Издание связывает решение “Арсенала” с тем, что на прошлой неделе сразу четыре футболиста основной команды (Джака, Луис, Пепе и Ляказетт) нарушили правила карантина.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ коронавирус
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