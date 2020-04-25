Игрокам Арсенала разрешили тренироваться на клубной базе

Начиная с понедельника футболисты лондонского “Арсенала” смогут тренироваться на клубной базе. Игроки должны будут соблюдать меры предосторожности, кроме того не будут проводиться групповые тренировочные сессии.

“Доступ на базу будет ограничен, и всегда будет сохраняться социальное дистанцирование. Игроки будут сами приезжать на базу, проводить индивидуальные тренировки, и возвращаться домой”, – приводит слова представителя клуба The Guardian.

Издание связывает решение “Арсенала” с тем, что на прошлой неделе сразу четыре футболиста основной команды (Джака, Луис, Пепе и Ляказетт) нарушили правила карантина.