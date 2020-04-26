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Мэддисон – об интересе МЮ: Я остаюсь в Лестере

Англия
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Мэддисон – об интересе МЮ: Я остаюсь в Лестере
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Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон прокомментировал слухи о своём будущем.

Ранее сообщалось, что Мэддисон наряду с Джеком Грилишем и Джейдоном Санчо является одной из приоритетных целей "Манчестер Юнатед" на летнюю трансферную кампанию.

"Трансфер в другой клуб? Само собой, я останусь.

Переход сюда — это одно из лучших решений, что я когда-либо принимал. Я обожаю быть здесь", — цитирует Мэддисона BT Sport.

В нынешнем сезоне на счету Мэддисона 9 голов и 3 результативных передачи в 35 матчах.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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