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Игроки Арсенала не сдавали тест на COVID-19 – некоторые испытывали симптомы, Артета перенес инфекцию

Англия
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Лондонские методы?

Игроки Арсенала не сдавали тест на COVID-19 – некоторые испытывали симптомы, Артета перенес инфекцию
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Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос рассказал, что несколько игроков команды, возможно, перенесли коронавирус. Цитирует испанца Evening Standard.

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"Я проснулся и увидел в новостях, что Артета сдал положительный тест. Команду поместили на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но мы чувствовали себя нормально. Нас не тестировали. Сложно быть так далеко от семьи".

"Я не разговаривал с Зиданом с тех пор, как переехал в Лондон. Трудно конкурировать с таким количеством классных футболистов в раздевалке "сливочных". Не думаю, что Зинедин поддерживает связь с игроками в аренде. Надеюсь, что смогу вернуться в Мадрид, но сейчас у меня есть договор с "Арсеналом". За три месяца под руководством Артеты я многому научился".

О том, что менеджер "канониров" сдал положительный тест на коронавирус, стало известно 13 марта. Специалист объявил о своем выздоровлении через 10 дней.

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В статье: Арсенал (Лондон) Зинедин Зидан Микель Артета Реал (Мадрид) Даниель Себальос коронавирус
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Источник:
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