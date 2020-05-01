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Невилл: Роналду намерен побить рекорд Пеле и стать лучшим в истории

Англия
(1 голосов)

Главное, чтобы потом его не превзошел Месси

Невилл: Роналду намерен побить рекорд Пеле и стать лучшим в истории
UA-Футбол
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Экс-защитник "МЮ" Гари Невилл уверен, что в планах у Криштиану Роналду - стать лучшим футболистом в истории.

"Главная его цель - быть лучшим в независимости от времени. Я всегда видел, что для него важны индивидуальные награды. Желание быть лучшим делает его исключительным игроком.

Мне кажется, что он намерен побить рекорд Пеле по забитым голам. Уверен, что ему это по силам. также он хочет выиграть как можно больше трофеев с разными командами", - цитирует Невилла Sky Sports.

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Следует отметить, что за футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов. Криштиану, на данный, может похвастаться 725 точными ударами.

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В статье: Криштиану Роналду Гари Невилл Пеле
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
01.05.2020 в 21:21
Старый уже, не догонит.
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