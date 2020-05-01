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FA обвиняет Триппьера в нарушении правил о ставках
Сейчас защитник играет в Испании
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинение Кирану Триппьеру. Об этом передает ВВС.
Защитник обвиняется в нарушении правила о ставках. Его обвиняют в совершении ставки на свой переход в "Атлетико" летом 2019-го.
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Киран должен предстать перед обвинением 18-го мая. Он уже успел заявить, что невиновен и готов это доказать.
Стоит напомнить, что совсем недавно в подобном был обвинен Старридж. Его на 4 месяца отстранили от футбола.
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