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FA обвиняет Триппьера в нарушении правил о ставках

Англия
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Сейчас защитник играет в Испании

FA обвиняет Триппьера в нарушении правил о ставках
UA-Футбол
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Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинение Кирану Триппьеру. Об этом передает ВВС.

Защитник обвиняется в нарушении правила о ставках. Его обвиняют в совершении ставки на свой переход в "Атлетико" летом 2019-го.

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Киран должен предстать перед обвинением 18-го мая. Он уже успел заявить, что невиновен и готов это доказать.

Стоит напомнить, что совсем недавно в подобном был обвинен Старридж. Его на 4 месяца отстранили от футбола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Киран Триппьер
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