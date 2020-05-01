FA обвиняет Триппьера в нарушении правил о ставках

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинение Кирану Триппьеру. Об этом передает ВВС.

Защитник обвиняется в нарушении правила о ставках. Его обвиняют в совершении ставки на свой переход в "Атлетико" летом 2019-го.

Киран должен предстать перед обвинением 18-го мая. Он уже успел заявить, что невиновен и готов это доказать.

Стоит напомнить, что совсем недавно в подобном был обвинен Старридж. Его на 4 месяца отстранили от футбола.