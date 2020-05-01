Виллиан: Моуриньо - мой хороший друг

Вингер "Челси" Виллиан признался, что поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо.

"Жозе - мой хороший друг. Он не говорил со мной о возможном трансфере. Мы часто общаемся, но речь никогда не заходит о переходе. Он меня уважает.

Я не знаю, где продолжу карьеру. Могу продлить контракт с "Челси", остаться в Лондоне или уехать из Англии", - приводит слова бразильца Sky Sports.

Ранее, "Тоттенхэму" действительно приписывали интерес к Виллиану.