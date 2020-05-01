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Виллиан: Моуриньо - мой хороший друг

Англия
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Намек на трансфер?

Виллиан: Моуриньо - мой хороший друг
UA-Футбол
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Вингер "Челси" Виллиан признался, что поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо.

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"Жозе - мой хороший друг. Он не говорил со мной о возможном трансфере. Мы часто общаемся, но речь никогда не заходит о переходе. Он меня уважает.

Я не знаю, где продолжу карьеру. Могу продлить контракт с "Челси", остаться в Лондоне или уехать из Англии", - приводит слова бразильца Sky Sports.

Ранее, "Тоттенхэму" действительно приписывали интерес к Виллиану.

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В статье: Виллиан Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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