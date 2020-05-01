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Виллиан: Моуриньо - мой хороший друг
Намек на трансфер?
Вингер "Челси" Виллиан признался, что поддерживает хорошие отношения с Жозе Моуриньо.
"Жозе - мой хороший друг. Он не говорил со мной о возможном трансфере. Мы часто общаемся, но речь никогда не заходит о переходе. Он меня уважает.
Я не знаю, где продолжу карьеру. Могу продлить контракт с "Челси", остаться в Лондоне или уехать из Англии", - приводит слова бразильца Sky Sports.
Ранее, "Тоттенхэму" действительно приписывали интерес к Виллиану.
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