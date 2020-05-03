Клубы АПЛ согласны на игру на нейтральных стадионах, если лига отменит вылет в Чемпионшип

Сегодня появилась информация, что команды из нижней части таблицы АПЛ против возможного решения руководства лиги - доиграть текущий сезон нейтральных стадионах.

BBC, сообщает, что некоторые аутсайдеры чемпионата Англии считают несправедливым данное решение. Но если лига отменит вылет в Чемпионшип по итогам нынешней кампании, то эти клубы готовы пойти на такой шаг.

Клубы аргументируют свои условия тем, что вылет из АПЛ и матчи без болельщиков нанесут сильнейший удар по финансовому положению.

Ранее, в СМИ была информация, что команды АПЛ согласны будут доиграть сезон после окончания карантина, который вызвала пандемия коронавируса.