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Клубы АПЛ согласны на игру на нейтральных стадионах, если лига отменит вылет в Чемпионшип
Аутсайдеры чемпионата Англии боятся вылета из-за финансовых проблем
Сегодня появилась информация, что команды из нижней части таблицы АПЛ против возможного решения руководства лиги - доиграть текущий сезон нейтральных стадионах.
BBC, сообщает, что некоторые аутсайдеры чемпионата Англии считают несправедливым данное решение. Но если лига отменит вылет в Чемпионшип по итогам нынешней кампании, то эти клубы готовы пойти на такой шаг.
Клубы аргументируют свои условия тем, что вылет из АПЛ и матчи без болельщиков нанесут сильнейший удар по финансовому положению.
Ранее, в СМИ была информация, что команды АПЛ согласны будут доиграть сезон после окончания карантина, который вызвала пандемия коронавируса.