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Клубы АПЛ согласны на игру на нейтральных стадионах, если лига отменит вылет в Чемпионшип

Англия
(1 голосов)

Аутсайдеры чемпионата Англии боятся вылета из-за финансовых проблем

Клубы АПЛ согласны на игру на нейтральных стадионах, если лига отменит вылет в Чемпионшип
Новина українською

Сегодня появилась информация, что команды из нижней части таблицы АПЛ против возможного решения руководства лиги - доиграть текущий сезон нейтральных стадионах.

BBC, сообщает, что некоторые аутсайдеры чемпионата Англии считают несправедливым данное решение. Но если лига отменит вылет в Чемпионшип по итогам нынешней кампании, то эти клубы готовы пойти на такой шаг.

Клубы аргументируют свои условия тем, что вылет из АПЛ и матчи без болельщиков нанесут сильнейший удар по финансовому положению.

Ранее, в СМИ была информация, что команды АПЛ согласны будут доиграть сезон после окончания карантина, который вызвала пандемия коронавируса.

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В статье: АПЛ коронавирус карантин
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
03.05.2020 в 17:40
ЧемпионшиН .... Это первенство среди шиномонтажей...???
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