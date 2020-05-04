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Экс-горняк и горожанин празднует День рождения – сегодня Фернандиньо исполняется 35 лет
По сути, бразилец уже ветеран
Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо – бразильский футболист, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Бразилии. Сегодня, 4 мая, Ферна отмечает свой День рождения – ему исполняется 35 лет.
В составе донецкого клуба хавбек 6 раз становился чемпионом Украины, 4 раза поднимал над головой Кубок страны и столько же Суперкубок. В 2009 году Фернандиньо выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА.
6 июня 2013 года "горняки" получили 40 миллионов евро за игрока, после чего бразилец переехал в Манчестер. В футболке "Сити" Фернандиньо трижды брал золотые медали АПЛ, а в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки-2019.
Happy Birthday, @fernandinho ????— Manchester City (@ManCity) May 4, 2020
???? #ManCity pic.twitter.com/vJ1GCf7T24