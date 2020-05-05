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Клопп: Парни играются в своих садах, словно им по 5-6 лет – постараемся перенести это на поле
Юрген гордится своими футболистами
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, как и все мы, не может дождаться возобновления сезона. Слова немца приводит Goal.com со ссылкой на NBC Sports.
"Парням предстоит много физической работы – мы ожидаем, что снова выйдем на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но нужно быть готовыми. Этим ребята и занимаются".
"Когда мы снова будем вместе, то извлечем максимум из ситуации. Не знаю, как долго придется готовиться к матчам. Когда мы даем парням задание для выполнения в их садах, то они играются как мальчики, которым по 5-6 лет. Постараемся перенести такое настроение на поле".