Клопп: Парни играются в своих садах, словно им по 5-6 лет – постараемся перенести это на поле

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, как и все мы, не может дождаться возобновления сезона. Слова немца приводит Goal.com со ссылкой на NBC Sports.

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"Парням предстоит много физической работы – мы ожидаем, что снова выйдем на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но нужно быть готовыми. Этим ребята и занимаются".