  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Парни играются в своих садах, словно им по 5-6 лет – постараемся перенести это на поле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Парни играются в своих садах, словно им по 5-6 лет – постараемся перенести это на поле

Англия
(1 голосов)

Юрген гордится своими футболистами

Клопп: Парни играются в своих садах, словно им по 5-6 лет – постараемся перенести это на поле
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп, как и все мы, не может дождаться возобновления сезона. Слова немца приводит Goal.com со ссылкой на NBC Sports.

Читайте такжеЗащитник Ливерпуля прервал проход сына подкатом и потребовал проверить эпизод с помощью VAR

"Парням предстоит много физической работы – мы ожидаем, что снова выйдем на поле. Точно не знаю, когда это произойдет, но нужно быть готовыми. Этим ребята и занимаются".

"Когда мы снова будем вместе, то извлечем максимум из ситуации. Не знаю, как долго придется готовиться к матчам. Когда мы даем парням задание для выполнения в их садах, то они играются как мальчики, которым по 5-6 лет. Постараемся перенести такое настроение на поле".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...