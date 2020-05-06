Уэбб: Самая большая ошибка в карьере? Пенальти в матче МЮ – Тоттенхэм. Надеялся, что Роналду не забьет

Бывший английский арбитр Говард Уэбб рассказал, какое решение в своей судейское карьере он хотел бы изменить. Цитирует экс-судью The Athletic.

"Могу выделить одну ситуацию. Уже во время матча знал, что ошибся. Это случилось в игре АПЛ на "Олд Траффорд" – "Манчестер Юнайтед" принимал "Тоттенхэм" в 2009 году. Со своей позиции я видел, как Каррик первым добирается до мяча, а затем в него врезается вратарь. Момент казался очевидным".

"Я ожидал, что нарушитель в такие минуты немного поспорит. Но не думал, что увижу во взгляде Гомеса абсолютное удивление и недоверие. Через пару секунд стало очевидно, что я ошибся в своем решении. Полагался только на ощущения... Я просто надеялся, что Роналду не забьет, но он сделал это".