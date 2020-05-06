Манчестер Сити не продаст Сане в Баварию за 40 миллионов евро

Руководство "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Сане мюнхенской "Баварии" за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Сане согласовал с "Баварией" пятилетний контракт. По информации Bild, действующие чемпионы немецкой Бундеслиги рассчитывают приобрести 24-летнего футболиста по сниженной стоимости. Минимальная сумма, которую они готовы предложить "Сити", составляет € 40 млн, максимальная — € 60 млн.

Напомним, Лерой был близок к переходу в "Баварию" в августе 2019 года, но затем получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего сделка сорвалась. Тогда сообщалось, что мюнхенцы согласились заплатить за игрока € 110 млн.