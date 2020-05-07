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"Моя голова взрывалась". Де Брюйне рассказал об адаптации к тактике Гвардиолы
Но сейчас бельгиец полностью приспособился
Один из лидеров "Ман Сити" Кевин де Брюйне рассказал о достаточно непростом приспособлении к стилю Хосепа Гвардиолы. Напомним, что вместе они играют уже четвертый сезон.
"Сейчас мне достаточно просто. Я могу понять, что Пеп хочет объяснить другим игрокам. Но вначале все было иначе.
Когда ты вначале приходишь к нему он любит объяснять многие вещи. Ты понимаешь многие вещи, но все равно думаешь, что твой мозг взорван", - цитирует бельгийца Goal.
Ранее была информация, что де Брюйне может продлить контракт с "горожанами".