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"Моя голова взрывалась". Де Брюйне рассказал об адаптации к тактике Гвардиолы

Англия
(3 голосов)

Но сейчас бельгиец полностью приспособился

"Моя голова взрывалась". Де Брюйне рассказал об адаптации к тактике Гвардиолы
UA-Футбол
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Один из лидеров "Ман Сити" Кевин де Брюйне рассказал о достаточно непростом приспособлении к стилю Хосепа Гвардиолы. Напомним, что вместе они играют уже четвертый сезон.

"Сейчас мне достаточно просто. Я могу понять, что Пеп хочет объяснить другим игрокам. Но вначале все было иначе.

Когда ты вначале приходишь к нему он любит объяснять многие вещи. Ты понимаешь многие вещи, но все равно думаешь, что твой мозг взорван", - цитирует бельгийца Goal.

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Ранее была информация, что де Брюйне может продлить контракт с "горожанами".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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