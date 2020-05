25 лет назад Блэкберн сенсационно стал чемпионом Англии - в их составе зажигали Ширер и Шервуд

14-го мая 1995-го года английский "Блэкберн", во многом сенсационно, выиграл золотые медали чемпионата Англии. Как это часто бывает, все решалось в последнем туре.

Тогда команда, руководимая Кенни Далглишом, опережала "МЮ" Фергюсона на 2 пункта. Однако, если "дьяволов" ожидал не самый сложный матч с "Вест Хэмом", то "Роверс" на своем поле принимали "Ливерпуль".

Расслабившись после победного перво тайма, "Блэкберн" дважды пропустил во втором и казалось, что чемпионства им уже не видать. Но в Лондоне "Юнайтед" так же не выиграл свой поединок (1:1) - кубок чемпиона Англии достался "бродягам".

Стоит отметить, что лучшим футболистом того "Блэкберна" был великий Алан Ширер. В том сезоне он забил 34 гола и стал игроком года АПЛ. Не менее ярко тогда играли Крис Саттон, Тим Шервуд и Хеннинг Берг.

