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25 лет назад Блэкберн сенсационно стал чемпионом Англии - в их составе зажигали Ширер и Шервуд

Англия
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25 лет назад Блэкберн сенсационно стал чемпионом Англии - в их составе зажигали Ширер и Шервуд
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14-го мая 1995-го года английский "Блэкберн", во многом сенсационно, выиграл золотые медали чемпионата Англии. Как это часто бывает, все решалось в последнем туре.

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Тогда команда, руководимая Кенни Далглишом, опережала "МЮ" Фергюсона на 2 пункта. Однако, если "дьяволов" ожидал не самый сложный матч с "Вест Хэмом", то "Роверс" на своем поле принимали "Ливерпуль".

Расслабившись после победного перво тайма, "Блэкберн" дважды пропустил во втором и казалось, что чемпионства им уже не видать. Но в Лондоне "Юнайтед" так же не выиграл свой поединок (1:1) - кубок чемпиона Англии достался "бродягам".

Стоит отметить, что лучшим футболистом того "Блэкберна" был великий Алан Ширер. В том сезоне он забил 34 гола и стал игроком года АПЛ. Не менее ярко тогда играли Крис Саттон, Тим Шервуд и Хеннинг Берг.

После чемпионства "Блэкберн" сильно сдал в результатах - клуб провалился в Лиге Чемпионов, а в 1999 году вылетел из АПЛ. Сейчас "Роверс" занимает 10-е место в Чемпионшипе.

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В статье: Алан Ширер Кенни Далглиш Тим Шервуд Хеннинг Берг Блэкберн Роверс
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