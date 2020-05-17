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Руни: В Англии чересчур спешат с возвращением футбола

Англия
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Уэйн призывает футбольных чиновников не спешить с возобновлением

Руни: В Англии чересчур спешат с возвращением футбола
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Ветеран "Дерби" Уэйн Руни считает, что Премьер-Лига и Футбольная Лига спешат с возобновлением сезона.

"Я отчаянно хочу снова тренироваться и играть, но меня не покидает ощущение, что в Англии чересчур спешат с возвращением футбола. Наше правительство говорит, что люди могут вернуться к работе, только если будут соблюдать социальную дистанцию на рабочих местах, а в футболе это невозможно.

Так что я не понимаю этого: пока правительство не разрешит физический контакт, мы не сможем тренироваться или готовиться к матчам должным образом", — цитирует Руни The Times.

Напомним, в Англии планируют возобновить сезон 12 июня.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
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