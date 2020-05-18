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Капитан Ман Сити подпишет краткосрочный контракт, чтобы остаться в команде до конца сезона
Коронавирус немного спутал планы испанцу
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва подпишет краткосрочный контракт с клубом. Об этом передает ESPN.
Капитан "горожан" точно покинет клуб по окончанию сезона, но его действующая сделка заканчивалась 30-го июня. Чтобы задержаться в команде до фактическо конца сезона, он продлит контракт.
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Давид играет за "горожан" с 2010-го года. За 10 сезонов он отыграл 423 матча и смог завоевать 14 трофеев, среди которых 4 чемпионства Англии.
Есть вероятность, что в следующем сезоне он будет играть в Испании.
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