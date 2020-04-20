  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия ведет переговоры с капитаном Ман Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия ведет переговоры с капитаном Ман Сити

Испания
(1 голосов)

Испанца ждут на родине

Валенсия ведет переговоры с капитаном Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" планирует вернуть в свою команду Давида Сильву, который в 2010-м отправился в "Ман Сити". Об этом передает ESPN.

Переговоры между сторонами уже идут. У полузащитника летом заканчивается контракт, а значит "летучие мыши" имеют шанс подписать опытного футболиста бесплатно.

Читайте такжеДавид Сильва: С каждым годом тренерская карьера кажется мне все интереснее

Помимо "Валенсии", интерес к Сильве приписывают "Бетису". Также есть шанс, что Давид отправится в США, чтобы подписать контракт с "Интер Майами".

В составе "Валенсии" Сильва провел 166 матчей и завоевал кубок Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Сильва Манчестер Сити Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo25
20.04.2020 в 20:44
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. VIP прогнозы с высокой проходимостью
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...