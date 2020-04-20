Валенсия ведет переговоры с капитаном Ман Сити

"Валенсия" планирует вернуть в свою команду Давида Сильву, который в 2010-м отправился в "Ман Сити". Об этом передает ESPN.

Переговоры между сторонами уже идут. У полузащитника летом заканчивается контракт, а значит "летучие мыши" имеют шанс подписать опытного футболиста бесплатно.

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Помимо "Валенсии", интерес к Сильве приписывают "Бетису". Также есть шанс, что Давид отправится в США, чтобы подписать контракт с "Интер Майами".

В составе "Валенсии" Сильва провел 166 матчей и завоевал кубок Испании.