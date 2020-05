Появились фото новых форм Сити и Арсенала: у горожан инфузории-туфельки, а у канониров – зигзаги

Компания Adidas подготовила для лондонского "Арсенала" новый комплект экипировки. Фотографии формы были слиты в сеть – авторитетный портал Footy Headlines опубликовал снимки футболок "канониров". Традиционные белые и красные цвета были разбавлены зигзагами.

Также появились фото новой формы "Манчестер Сити" от Nike – дизайн футболок "горожан" откровенно удивляет. Мнения фанатов в Сети разделились: одни видят здесь инфузорий-туфелек, другие дизайн пижамы или подушек.

LEAKED: The final design of the 2020/21 #ManCity third kit set to be released in July/August 2020.



[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/74VnFF9Il6