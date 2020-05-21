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Появились фото новых форм Сити и Арсенала: у горожан инфузории-туфельки, а у канониров – зигзаги
Нужно удивлять фанатов
Компания Adidas подготовила для лондонского "Арсенала" новый комплект экипировки. Фотографии формы были слиты в сеть – авторитетный портал Footy Headlines опубликовал снимки футболок "канониров". Традиционные белые и красные цвета были разбавлены зигзагами.
#LEAKED: Jersey Arsenal home musim 2020/21.— Gooners Report Indo (@Gooners_Report) May 18, 2020
[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/yaDzaM34Cp
Также появились фото новой формы "Манчестер Сити" от Nike – дизайн футболок "горожан" откровенно удивляет. Мнения фанатов в Сети разделились: одни видят здесь инфузорий-туфелек, другие дизайн пижамы или подушек.
LEAKED: The final design of the 2020/21 #ManCity third kit set to be released in July/August 2020.— Man City Xtra (@City_Xtra) May 20, 2020
[@Footy_Headlines] pic.twitter.com/74VnFF9Il6
Ранее мы делились снимками новой экипировки "Ливерпуля":