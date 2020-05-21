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Появились фото новых форм Сити и Арсенала: у горожан инфузории-туфельки, а у канониров – зигзаги

Англия
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Нужно удивлять фанатов

Появились фото новых форм Сити и Арсенала: у горожан инфузории-туфельки, а у канониров – зигзаги
Новина українською

Компания Adidas подготовила для лондонского "Арсенала" новый комплект экипировки. Фотографии формы были слиты в сеть – авторитетный портал Footy Headlines опубликовал снимки футболок "канониров". Традиционные белые и красные цвета были разбавлены зигзагами.

Также появились фото новой формы "Манчестер Сити" от Nike – дизайн футболок "горожан" откровенно удивляет. Мнения фанатов в Сети разделились: одни видят здесь инфузорий-туфелек, другие дизайн пижамы или подушек.

Ранее мы делились снимками новой экипировки "Ливерпуля":

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В статье: Арсенал (Лондон) Адидас Nike Манчестер Сити футбольная форма
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