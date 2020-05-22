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Арсенал ведет переговоры с Рабьо

Англия
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Игроком интересовались и другие клубы из АПЛ

Арсенал ведет переговоры с Рабьо
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может перейти в "Арсенал", сообщает Mirror.

По сведениям источника, лондонцы уже вступили в переговоры по поводу перехода 25-летнего француза.

Ранее об интересе к Рабьо сообщали со стороны "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".

Рабьо присоединился к "Ювентусу" летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Адриен Рабио
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