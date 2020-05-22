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Арсенал ведет переговоры с Рабьо
Игроком интересовались и другие клубы из АПЛ
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может перейти в "Арсенал", сообщает Mirror.
По сведениям источника, лондонцы уже вступили в переговоры по поводу перехода 25-летнего француза.
Ранее об интересе к Рабьо сообщали со стороны "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".
Рабьо присоединился к "Ювентусу" летом 2019 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 француз провел за команду 24 матча и не отличился результативными действиями.
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