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МЮ собирается судиться с создателями игры Football Manager
"Дьяволы" обвиняют создателей в незаконном использовании своего имени
"Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей легендарного симулятора Football Manager.
По информации The Guardian, "дьяволы" обвиняют разработчиков игры Sport Interactive в незаконном использовании имени и эмблемы клуба.
В игре не используется реальный логотип клуба, а лишь красно-белый значок вместо эмблемы, однако и этого на "Олд Траффорд" считают достаточным для иска.
Примечательно, что Football Manager с 1992 года использует данную символику, однако лишь сейчас в клубе решили обратить на это внимание.
Ранее состоялось предварительное слушание, на котором представители "Манчестер Юнайтед" потребовали от создателей игры денег за лицензионное использование своего имени.