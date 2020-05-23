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МЮ собирается судиться с создателями игры Football Manager

Англия
(1 голосов)

"Дьяволы" обвиняют создателей в незаконном использовании своего имени

МЮ собирается судиться с создателями игры Football Manager
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей легендарного симулятора Football Manager.

По информации The Guardian, "дьяволы" обвиняют разработчиков игры Sport Interactive в незаконном использовании имени и эмблемы клуба.

В игре не используется реальный логотип клуба, а лишь красно-белый значок вместо эмблемы, однако и этого на "Олд Траффорд" считают достаточным для иска.

Примечательно, что Football Manager с 1992 года использует данную символику, однако лишь сейчас в клубе решили обратить на это внимание.

Ранее состоялось предварительное слушание, на котором представители "Манчестер Юнайтед" потребовали от создателей игры денег за лицензионное использование своего имени.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
23.05.2020 в 10:22
Уже безліч років граю в цю гру. По факту не має на що позиватись клуби АПЛ там без ліценції без лого лише імена гравців співпадають. Не розумію навіщо такому багатому клубу чіплятись за такі дрібниці....
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oda1979 (Запорожье)
23.05.2020 в 10:47
А деньги, денежки, бабульки?
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