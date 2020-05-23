МЮ собирается судиться с создателями игры Football Manager

"Манчестер Юнайтед" подал в суд на создателей легендарного симулятора Football Manager.

По информации The Guardian, "дьяволы" обвиняют разработчиков игры Sport Interactive в незаконном использовании имени и эмблемы клуба.

В игре не используется реальный логотип клуба, а лишь красно-белый значок вместо эмблемы, однако и этого на "Олд Траффорд" считают достаточным для иска.

Примечательно, что Football Manager с 1992 года использует данную символику, однако лишь сейчас в клубе решили обратить на это внимание.

Ранее состоялось предварительное слушание, на котором представители "Манчестер Юнайтед" потребовали от создателей игры денег за лицензионное использование своего имени.