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Форварду Тоттенхэма пропустит рестарт сезона из-за аппендицита
Трой Пэрротт перенёс операцию
Форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт пропустит рестарт сезона из-за проблем со здоровьем.
18-летний игрок перенёс операцию в связи с аппендицитом. Трой вернется к тренировкам в конце июня, гласит официальное заявление "шпор".
Пэрротт дебютировал за "Тоттенхэм" в декабре, с тех пор проведя четыре игры во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится 17 июня.
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Комментарии (2)
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qaco25
30.05.2020 в 15:48
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Инспектор ( )
30.05.2020 в 15:27
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