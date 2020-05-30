  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форварду Тоттенхэма пропустит рестарт сезона из-за аппендицита
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форварду Тоттенхэма пропустит рестарт сезона из-за аппендицита

Англия
(1 голосов)

Трой Пэрротт перенёс операцию

Форварду Тоттенхэма пропустит рестарт сезона из-за аппендицита
Новина українською

Форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт пропустит рестарт сезона из-за проблем со здоровьем.

18-летний игрок перенёс операцию в связи с аппендицитом. Трой вернется к тренировкам в конце июня, гласит официальное заявление "шпор".

Пэрротт дебютировал за "Тоттенхэм" в декабре, с тех пор проведя четыре игры во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится 17 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
qaco25
30.05.2020 в 15:48
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. VIP прогнозы с высокой проходимостью
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
30.05.2020 в 15:27
Форварду Тоттенхэма ?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...