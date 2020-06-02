The Athletic: Абрамович готов поддержать Лэмпарда и приобрести для Челси защитника Лестера

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов прибрести для тренера команды Фрэнка Лэмпарда футболиста "Лестера" Бенджамина Чилвелла. Источники The Athletic отмечают, что босс "синих" готов купить как минимум двух исполнителей даже в период пандемии.

По информации издания, вторым подписанием "Челси" может стать либо Кай Хаверц из "Байера", либо Джейдон Санчо из "Боруссии". Также в список интересов лондонцев входит форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

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Тем не менее, приоритет "синих" – 23-летний Чилвелл. Как сообщает The Athletic, Бен желает играть рядом с партнерами по сборной Англии: Россом Баркли, Тэмми Абрахамом, Рубеном Лофтус-Чиком и Мейсоном Маунтом.