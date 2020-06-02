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The Athletic: Абрамович готов поддержать Лэмпарда и приобрести для Челси защитника Лестера
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Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов прибрести для тренера команды Фрэнка Лэмпарда футболиста "Лестера" Бенджамина Чилвелла. Источники The Athletic отмечают, что босс "синих" готов купить как минимум двух исполнителей даже в период пандемии.
По информации издания, вторым подписанием "Челси" может стать либо Кай Хаверц из "Байера", либо Джейдон Санчо из "Боруссии". Также в список интересов лондонцев входит форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Тем не менее, приоритет "синих" – 23-летний Чилвелл. Как сообщает The Athletic, Бен желает играть рядом с партнерами по сборной Англии: Россом Баркли, Тэмми Абрахамом, Рубеном Лофтус-Чиком и Мейсоном Маунтом.