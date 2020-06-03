Судить придется Клоппу и Гвардиоле? Клубы АПЛ смогут проводить спарринги до возобновления сезона

Клубы Английской Премьер-лиги получили разрешение на проведение товарищеских встреч для подготовки к возобновлению сезона – об этом сообщает BBC и The Telegraph. В то же время, для команд будет действовать ряд ограничений.

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Клубам запрещено передвигаться на расстояния, преодоление которых займет больше полутора часов – правда, "Норвич" и "Ньюкасл" будут вынуждены получить специальное разрешение из-за своего расположения.

Футболисты должны приезжать на личном транспорте – к матчам не допустят официальных арбитров, вместо них следить за соблюдением правил будут представители тренерского штаба. Спарринги проведут либо на стадионах, либо на тренировочных комплексах команд.