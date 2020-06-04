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Моуриньо хочет переманить в Тоттенхэм защитника Челси

Англия
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Португальцу нужен Курт Зума

Моуриньо хочет переманить в Тоттенхэм защитника Челси
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"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Челси" Курту Зума.

Как сообщает RMC Sport, в игроке лично заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который уже сообщил руководству клуба о желании подписать 25-летнего футболиста.

Также сообщается, что "синие" готовы рассмотреть предложения по игроку, однако лишь за приемлемую для клуба цену.

Отметим, что ранее Зума работал под руководством португальского специалиста.

В нынешнем сезоне Курт в 33 матчах за "Челси" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Курт Зума
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