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Моуриньо хочет переманить в Тоттенхэм защитника Челси
Португальцу нужен Курт Зума
"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Челси" Курту Зума.
Как сообщает RMC Sport, в игроке лично заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который уже сообщил руководству клуба о желании подписать 25-летнего футболиста.
Также сообщается, что "синие" готовы рассмотреть предложения по игроку, однако лишь за приемлемую для клуба цену.
Отметим, что ранее Зума работал под руководством португальского специалиста.
В нынешнем сезоне Курт в 33 матчах за "Челси" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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