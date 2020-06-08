Борнмут продлил арендное соглашение с форвардом Ливерпуля

"Борнмут" продлил аренду форварда Харри Уилсона у "Ливерпуля", сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний валлиец останется в "Борнмуте" до конца сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Уилсон провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.