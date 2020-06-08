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Борнмут продлил арендное соглашение с форвардом Ливерпуля

Англия
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Игрок останется в команде до конца сезона

Борнмут продлил арендное соглашение с форвардом Ливерпуля
Новина українською

"Борнмут" продлил аренду форварда Харри Уилсона у "Ливерпуля", сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний валлиец останется в "Борнмуте" до конца сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Уилсон провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.

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В статье: Ливерпуль Борнмут (Англия) Гарри Уилсон
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