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Борнмут продлил арендное соглашение с форвардом Ливерпуля
Игрок останется в команде до конца сезона
"Борнмут" продлил аренду форварда Харри Уилсона у "Ливерпуля", сообщается на официальном сайте клуба.
23-летний валлиец останется в "Борнмуте" до конца сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В текущем сезоне Уилсон провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.
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